Компания «Нафтогаз Украины» ожидает санкций против оператора «Северного потока — 2» после приостановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины. Эти действия следует расценивать как очевидное использование газа в качестве оружия против Украины и Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Юрий Витренко.

Глава «Нафтогаза» заявил, что отсутствие действенных санкций позволило «Газпрому» продолжать использование газа как оружие против Украины и других стран в обход европейских правил. Он добавил, что Украина обеспечивала надежный транзит газа в Венгрию на протяжении десятилетий и всегда соблюдала европейские правила транспортировки газа, тогда как венгерская сторона так и не обеспечила гарантированные грузоперевозки газа из Венгрии на Украину.

Мы публично и не публично предупреждали наших партнёров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия, — написал Витренко.

«Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины, говорится в сообщении Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС), которое приводит ТАСС.

«1 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Украина лишилась возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.

В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиарда кубометров в год.

После этого власти Украины и руководство ОГТС, отвечающего за транзит российского газа через территорию страны, заявили, что контракт угрожает энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал подписание договора о транзите газа в обход Украины, заключенный между российским «Газпромом» и Будапештом. Его цитирует Reuters.

Фактически политик раскрыл, насколько высокой была степень его равнодушия к мнению украинцев по этому вопросу. По словам Орбана, он и не собирался реагировать на возражения Киева и учитывать воззрения украинцев.

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«Мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев... Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими», — пояснил премьер в заявлении, процитированном РБК.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Он отметил, что данная мера предусмотрена действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ, написал Витренко на своей странице в Facebook.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

«И это несмотря на резервированную транзитную мощность. Газпром имеет такое право по контракту — не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей (принцип «скачать или заплатить»)», — сообщил глава «Нафтогаза Украины».

По его мнению, Кремль делает это намеренно.

«Это даже не оружие, это очевидно использование газа как оружия», — отметил Витренко.

Претензии к России по поводу газового транзита были и будут, большая часть из них политизирована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная. Но главное в этой ситуации - то, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, не ожидает ли Россия новых претензий на фоне прекращения транзита газа через Украину в Венгрию.

Россия выполняет все свои обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил Песков.

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, не нарушает ли Россия таким образом договоренности о сохранении украинского маршрута и не приведет ли это к новым санкциям в отношении "Северного потока - 2".

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

Никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока – 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока – 2» в действие, что «в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект», и «никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом», передает РИА «Новости».

«Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», – указал он.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планировали начать в начале октября.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.

Запуск «Северного потока — 2» в тестовом режиме без ограничений поможет ЕС избежать дефицита газа зимой. Коллапса в Европе, скорее всего, не будет, сообщил «Экономике сегодня» эксперт по энергетике Валентин Землянский.

По его словам, газопровод — главная защита от энергетического кризиса для европейских стран.

Давайте понимать, что есть интересная уловка с «Северным потоком — 2». Это технические испытания газопровода в процессе сертификации, при которых нет никаких ограничений относительно загруженности трубы, объёмов, которые будут прокачаны, и времени, в течение которого это будет происходить, — сказал Землянский.

Он добавил, что благодаря этой хитрости дополнительный газ может поступить на рынок Германии и стабилизировать ситуацию в ЕС.

Землянский также сообщил, что больше всех зимой финансово пострадают европейские частные потребители газа и промышленники. Сама Германия, по его словам, защитилась от подорожания спотового газа долгосрочными контрактами с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой, такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».