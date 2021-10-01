В Раде заявили, что Россия подсаживает Европу на «газовый героин»

Депутат Верховной Рады Украины София Федына заявила, что страны Евросоюза могут вслед за Венгрией подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТА.

Фото: Sergei Chuzavkov/AP Sergei Chuzavkov/AP

Она добавила, что Россия вынудила Европу искать более дешевого поставщика газа. По ее мнению, некоторые европейские страны, в том числе Австрия, Сербия и Германия, могут подписать с Москвой аналогичные контракты.

«Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску «Северного потока – 2» Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин», – заявила Федына.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что ожидает санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» из-за остановки «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, чем раньше санкции будут наложены, тем лучше, так как «Газпром» использует газ как «оружие против Украины и других стран».