В Киеве обвинили Москву в подсаживании ЕС на «газовый героин»

Москва подсаживает европейские страны на «газовый героин». Об этом в эфире телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына, комментируя заключение долгосрочных контрактов «Газпрома» с Венгрией.

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Федына назвала нынешние цены на газ в Европе неподъемными для рынка. По ее словам, Москва шантажирует государства Европы, чтобы вынудить их искать более доступных поставщиков. В пример она привела Венгрию, которая заключила контракт с «Газпромом» на поставки голубого топлива в обход Украины.

По ее словам, в скором времени другие европейские страны последуют примеру Венгрии. В первую очередь, договориться с «Газпромом» могут Австрия, Сербия и Германия.

«Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску "Северного потока – 2" Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин», - заявила Федына, ее слова приводит РИА «Новости».

27 сентября «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов – до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из них – 15 лет. С 1 октября российский газ будет поступать в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.