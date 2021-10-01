В Чехии призвали объявить России газовую войну

Европе нужно устроить России проблемы и объявить газовую войну в связи с рекордными ценами на газ. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, сообщает РИА «Новости».

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«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», - пригрозил Бартушка в беседе с чешским изданием «Радиожурнал».

Бартушка призвал перестать церемониться с Москвой и показать, что Европа ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать превосходство.

По мнению спецуполномоченного, кризис на газовом рынке вызван тем, что страны-поставщики не готовы к переходу Европы на зеленую энергетику и полному отказу от нефти и газа.