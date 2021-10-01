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В Чехии призвали объявить России газовую войну

Вероника Полынина
31 минуту назад

Европе нужно устроить России проблемы и объявить газовую войну в связи с рекордными ценами на газ. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, сообщает РИА «Новости».

В Чехии призвали объявить России газовую войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», - пригрозил Бартушка в беседе с чешским изданием «Радиожурнал».

Бартушка призвал перестать церемониться с Москвой и показать, что Европа ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать превосходство.

По мнению спецуполномоченного, кризис на газовом рынке вызван тем, что страны-поставщики не готовы к переходу Европы на зеленую энергетику и полному отказу от нефти и газа.

Цены на газ в Европе растут не первый месяц из-за небольших запасов газа в европейских хранилищах. 9 сентября голубое топливо стоило 700 долларов за тысячу кубометров, 14 сентября – более 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигло отметки в 900 долларов. Во вторник, 28 сентября, цена на газ превысила рекордные 1000 долларов за тысячу кубометров, 30 сентября биржевые цены достигли отметки в 1100 долларов, а 1 октября приблизились к исторической отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Вацлав Бартушка,РИА Новости,
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