В Чехии призвали объявить России газовую войну

Европе нужно устроить России проблемы и объявить газовую войну в связи с рекордными ценами на газ. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, сообщает РИА «Новости».
«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», - пригрозил Бартушка в беседе с чешским изданием «Радиожурнал».
Бартушка призвал перестать церемониться с Москвой и показать, что Европа ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и показать превосходство.
По мнению спецуполномоченного, кризис на газовом рынке вызван тем, что страны-поставщики не готовы к переходу Европы на зеленую энергетику и полному отказу от нефти и газа.
Цены на газ в Европе растут не первый месяц из-за небольших запасов газа в европейских хранилищах. 9 сентября голубое топливо стоило 700 долларов за тысячу кубометров, 14 сентября – более 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигло отметки в 900 долларов. Во вторник, 28 сентября, цена на газ превысила рекордные 1000 долларов за тысячу кубометров, 30 сентября биржевые цены достигли отметки в 1100 долларов, а 1 октября приблизились к исторической отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.