В Китае попросили Россию о помощи с электроэнергией

Китай попросил у России увеличить поставки электроэнергии. Китайские пользователи пожаловались на отключения электричества в домах из-за перебоев в работе угольных станций, пишет The Telegraph.

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Отключения в домах в северных провинциях страны длятся по несколько часов, а то и целые сутки. Из-за перебоев с электричеством выходят из строя электронасосы, люди не могут пользоваться ванной и туалетом.

«Несколько дней без электричества и воды — это действительно очень трудно. Мы не можем даже сходить в туалет. Мобильный телефон разрядился, зарядка тоже почти на нуле. Даже столовая не работает, так что у нас нет ни еды, ни питья», - жалуются граждане КНР.

В ресторанах разжигают печи с помощью аккумуляторов для мотоциклов. Смартфоны используют в качестве фонариков для освещения в полной темноте.

Ранее китайские власти заявили о введении в стране режима плановых отключений электроэнергии. Такая мера вызвана дефицитом ресурса в условиях сокращения работы угольных электростанций в связи с подорожанием угля.

Власти Китая обратились к руководству компании «Интер РАО» с просьбой существенно увеличить поставки электроэнергии.

1 октября в российском энергохолдинге отчитались об увеличении поставок в Китай в два раза.

По сравнению с плановыми объемами, в октябре 2021 года рост составит около 90%, по сравнению с октябрем 2020 года - в два раза, по сравнению с допандемийным 2019 годом - также в два раза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Интер РАО».