Власти России спрогнозировали резкое сокращение числа пенсионеров

Власти России ждут значительного сокращения числа пенсионеров в ближайшие годы. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023-2024. Документ опубликован на на портале Госдумы.

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Государственный прогноз утверждает, что в 2021 году пенсионеров станет меньше на 398 тысяч человек, а в 2022 - — на 326 тысяч.

В нем говорится, что в следующем году в России будет всего 42,26 млн пенсионеров. Наибольшее сокращение произойдет среди пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. С 39,2 млн человек (2021 год) количество пожилых людей уменьшиться до 38,38 млн (конец 2023 года).

По итогам 2022 года пенсионеров будет 35,5 млн. К концу 2024-го — 34,4 млн. То есть, ежегодно численность пенсионеров в России будет сокращаться на 500-600 тысяч.