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На Украине предупредили о неизбежном кризисе

Елена Прошина
1 час назад

Нехватка газа для отопления на Украине в результате снижения объёмов транзита этого топлива в Европу приведет к неизбежному кризису, который ожидает зимой страну, сообщает news.ru со ссылкой на заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова.

На Украине предупредили о неизбежном кризисе
Фото: ТАССТАСС

По данным экономиста Алексея Куща, сокращение транзита газа снижает возможность его физического отбора из трубы, что спровоцирует энергетический кризис. Бывший министр согласился с этим утверждением и заявил, что в украинских хранилищах на западе страны накоплены 18,7 млрд кубометров сырья, большая часть запасов идет на поставки в Европу.

Суслов отметил, что проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине, однако имеется много «неоценённых аспектов». В любом случае, отметил экс-министр, ожидается кризис.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев также считает, что Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России, так как страна может взять топливо «только у "Газпрома"».

По словам политика, Киеву приходится покупать российский газ у Словакии по более высокой цене, и без прямого контракта с Москвой украинцам будет сложно пережить предстоящую зиму.

Экономика,Экономика России,Виктор Суслов,Евгений Мураев,Верховная Рада,Газпром,
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