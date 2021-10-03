На Украине предупредили о неизбежном кризисе

Нехватка газа для отопления на Украине в результате снижения объёмов транзита этого топлива в Европу приведет к неизбежному кризису, который ожидает зимой страну, сообщает news.ru со ссылкой на заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова.

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По данным экономиста Алексея Куща, сокращение транзита газа снижает возможность его физического отбора из трубы, что спровоцирует энергетический кризис. Бывший министр согласился с этим утверждением и заявил, что в украинских хранилищах на западе страны накоплены 18,7 млрд кубометров сырья, большая часть запасов идет на поставки в Европу.

Суслов отметил, что проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине, однако имеется много «неоценённых аспектов». В любом случае, отметил экс-министр, ожидается кризис.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев также считает, что Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России, так как страна может взять топливо «только у "Газпрома"».