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Россиян предупредили о подорожании товаров к Новому году

News.ru
25 минут назад

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов предупредил россиян, что к Новому году они могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за перебоев поставок продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперт предупредил о подорожании товаров к Новому году
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед Новым годом значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате. Могут подняться цены на непродовольственные товары для дома, но серьёзного скачка ждать не стоит, — поделился Кузнецов.

Он также назвал категории товаров, которые будут доставляться на территорию РФ с задержкой. В список, например, входят текстиль, мебель, техника и даже автомобили.

Ранее в Сбербанке сделали доступной услугу получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тыс. до 5 млн рублей, остальным доступна сумма до 3 млн рублей. Данный вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном. В будущем этот вид услуг будет особенно востребованным в сельской местности и небольших городах

Экономика,Сергей Кузнецов,Сбербанк России,
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