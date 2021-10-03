Эксперт предупредил о подорожании товаров к Новому году

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Кузнецов предупредил россиян, что к Новому году они могут столкнуться с подорожанием некоторых товаров из-за перебоев поставок продукции из Китая. При этом, по мнению эксперта, цены поднимутся незначительно. Об этом пишет «Коммерсант».

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Перед Новым годом значительная часть товаров либо уже поставлены, либо находятся в пути, либо производятся по предоплате. Могут подняться цены на непродовольственные товары для дома, но серьёзного скачка ждать не стоит, — поделился Кузнецов.

Он также назвал категории товаров, которые будут доставляться на территорию РФ с задержкой. В список, например, входят текстиль, мебель, техника и даже автомобили.