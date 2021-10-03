Цена газа на Украине побила исторический рекорд

На энергетической бирже Украины стоимость газа выросла до $1447 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.
При этом, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь составляет 28 тысяч 654 гривны за тысячу кубометров или $1076.
Указанные цены действуют для промышленности и бизнеса. Украинцам газ обходится в 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нехватка газа для отопления в результате снижения объёмов транзита этого топлива в Европу приведет к неизбежному кризису, который ожидает зимой страну.
Как отметил политик, проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине, однако имеется много «неоценённых аспектов». В любом случае, подчеркнул экс-министр, ожидается кризис.
Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев также считает, что Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России, так как страна может взять топливо «только у "Газпрома"». Киеву приходится покупать российский газ у Словакии по более высокой цене, и без прямого контракта с Москвой украинцам будет сложно пережить предстоящую зиму, — заключил он.