Цена газа на Украине побила исторический рекорд

На энергетической бирже Украины стоимость газа выросла до $1447 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

При этом, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь составляет 28 тысяч 654 гривны за тысячу кубометров или $1076.

Указанные цены действуют для промышленности и бизнеса. Украинцам газ обходится в 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нехватка газа для отопления в результате снижения объёмов транзита этого топлива в Европу приведет к неизбежному кризису, который ожидает зимой страну.

Как отметил политик, проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине, однако имеется много «неоценённых аспектов». В любом случае, подчеркнул экс-министр, ожидается кризис.