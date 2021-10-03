Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Цена на газ на Украине побила исторический рекорд

Елена Прошина
1 час назад

На энергетической бирже Украины стоимость газа выросла до $1447 за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости.

Цена газа на Украине побила исторический рекорд
Фото: ReutersReuters

При этом, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь составляет 28 тысяч 654 гривны за тысячу кубометров или $1076.

Указанные цены действуют для промышленности и бизнеса. Украинцам газ обходится в 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что нехватка газа для отопления в результате снижения объёмов транзита этого топлива в Европу приведет к неизбежному кризису, который ожидает зимой страну.

Как отметил политик, проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине, однако имеется много «неоценённых аспектов». В любом случае, подчеркнул экс-министр, ожидается кризис.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев также считает, что Украине будет сложно пережить зиму без поставок газа из России, так как страна может взять топливо «только у "Газпрома"». Киеву приходится покупать российский газ у Словакии по более высокой цене, и без прямого контракта с Москвой украинцам будет сложно пережить предстоящую зиму, — заключил он.

Экономика,Виктор Суслов,Евгений Мураев,Верховная Рада,Газпром,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители