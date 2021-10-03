Россиянам посоветовали запастись шампанским до Нового года

Цены на шампанское могут вырасти к Новому году. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, передает «Прайм».

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По мнению эксперта, цены могут подняться в пределах существующей инфляции — на 7-10%. Однако пока нет признаков, указывающих на то, что предвидится дефицит. Спрос будет сбалансирован предложением.

«Небольшое повышение цен на несколько процентов в пределах инфляции к новогодним праздникам традиционно и вполне объяснимо», - сказал эксперт

Он отметил, что не стал бы запасаться шампанским заранее, но людям, для которых критично подорожание на 10%, стоит задуматься о покупке нескольких бутылок про запас.

Остапкович рассказал, что производители готовятся к новогодним праздникам заранее. Они наращивают производство в четвертом квартале и выпускают шампанское в достаточном количестве. Поэтому ажиотажного спроса не возникает.