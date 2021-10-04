Цены на свинину выросли в России

В России с начала года свинина подорожала почти на 13%. Одна из важнейших причин — африканская чума свиней (АЧС). Вспышку болезни в 2021 году фиксировали в 35 регионах России.

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Несмотря на большие финансовые вложения, обезопасить предприятия от риска заражения крайне сложно, рассказал «Российской газете» генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. Ситуацию в 2021 году можно назвать самой серьёзной за последние несколько лет, заявил Ковалёв.

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Одним из последних мест, где обнаружили вирус, стало белгородское предприятие холдинга «Мираторг», одного из крупнейших производителей свинины в России. Последние 10 лет производство свинины росло, но в этом году показатель снизился из-за напряжённой обстановки в хозяйствах. Прирост в 2021 году может составить всего 1,5–2%, при этом мясо продолжает пользоваться спросом у населения, заявил Ковалёв.

Себестоимость производства выросла с начала года на 25–30%, добавил он. Если с распространением вируса в хозяйствах ещё можно бороться, предотвращать заражение в дикой природе почти невозможно, сказал Ковалёв. Обычно заразу переносят дикие кабаны.

В России установлены ограничения на их численность (0,25 головы на 1000 га), но не все регионы выполняют эти требования. Часто больные кабаны заходят в подсобные хозяйства, заражая свиней. Мало кто сообщает об этом в ветеринарные службы, а некоторые могут даже продать мясо больного животного, рассказал Ковалёв. Такая свинина неопасна для человека, но подобные действия способствуют распространению вируса, добавил он.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев недавно заявил, что в 2021 году в стране произведут около 5,5 млн т свинины в живом весе, а положительная динамика производства всё же сохранится, сообщила газета. Патрушев считает, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства, в том числе корма. Министр добавил, что АЧС в России контролируется — ведётся электронный учёт перемещений животных и продукции, а также налажены поставки средств профилактики и диагностики.

Россельхознадзор сообщил, что с начала года в России зарегистрировали 192 вспышки АЧС в 35 регионах, из них 63 — среди диких кабанов. В 2020 году в это же время зафиксировали 193 вспышки. В странах Евросоюза за 2021 год выявили более 10 000 вспышек АЧС. По данным на весну 2021 года россияне съели по 27 кг свинины на человека — это стало рекордом за последние 30 лет. Эксперты связали рост с коронавирусными ограничениями и отсутствием поездок за границу.