В 2022 году Россия потратит на оборону больше, чем на экономику

Расходы бюджета России на национальную оборону в 2022 году превысят траты на экономику. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022–2024 годы, сообщает РБК.

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В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн рублей — почти 15% общих расходов. На экономику будет направлено 3,46 трлн рублей.

Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно останется социальная политика. Расходы на нее планируются в размере 5,8 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и массовой господдержки бизнеса расходы на национальную экономику опередили военный бюджет. Это произошло впервые с 2014 года.

В кризисные для экономики периоды расходы по разделу «Национальная экономика» возрастают, поскольку государство использует фискальный стимул.

Так, в 2020 году в России был реализован беспрецедентный антикризисный пакет стоимостью более 4,5% ВВП. Это субсидии юридическим лицам на сумму почти 680 млрд руб., включая субсидии банкам в связи с льготными кредитами сельхозпроизводителям, производителям транспортных средств, сельхозтехники, субсидии малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях и т.д.