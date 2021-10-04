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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлён

News.ruиещё 20
26 минут назад

В воскресенье, 3 октября, транзит российского газа через Украину в Венгрию был возобновлён. Такие данные приводит венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ.

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 22:00 по московскому времени поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской составлял более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачка полностью отсутствовала, пишет РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, «Оператор ГТУ Украины» сообщил о приостановке российской компанией «Газпром» транзита газа в Венгрию и начале поставки венгерским потребителям с помощью «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Это произошло в рамках договорённостей, достигнутых в сентябре.

При этом, согласно данным сайта оператора, в тот день прокачка газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе не прекращалась, составив 4,823 млн кубометров. Накануне она была в 3,8 раза больше.

В субботу транзит стал в два раза ниже по сравнению с пятницей, составив 2,31 млн кубометров.

Данные «Оператора ГТС Украины» за 3 октября пока недоступны.

Венгрия и «Газпром» 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 млрд кубометров российского газа в год будут поступать через Сербию и 1 млрд в год через Австрию. Таким же образом, в обход Украины, 1 октября начались поставки газа и в Хорватию.
Экономика,Газпром,РИА Новости,
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