Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен

В воскресенье, 3 октября, транзит российского газа через Украину в Венгрию был возобновлён. Такие данные приводит венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ.

По состоянию на 22:00 по московскому времени поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской составлял более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачка полностью отсутствовала, пишет РИА Новости.

В пятницу, 1 октября, «Оператор ГТУ Украины» сообщил о приостановке российской компанией «Газпром» транзита газа в Венгрию и начале поставки венгерским потребителям с помощью «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Это произошло в рамках договорённостей, достигнутых в сентябре.

При этом, согласно данным сайта оператора, в тот день прокачка газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе не прекращалась, составив 4,823 млн кубометров. Накануне она была в 3,8 раза больше.

В субботу транзит стал в два раза ниже по сравнению с пятницей, составив 2,31 млн кубометров.

Данные «Оператора ГТС Украины» за 3 октября пока недоступны.