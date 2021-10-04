Тимошенко обвинила власти в обмане украинцев

«Это интервью, которое дал иностранец [Отто Ватерландер], который был исполнительным директором НАК "Нафтогаз" — структуры, которая занимается всеми тарифами, поставками, сбором денег и прочее. Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну [за кубометр], это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?» — заявила Тимошенко.