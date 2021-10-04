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Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен

Елена Прошина
42 минуты назад

Венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа в страну через территорию Украины был возобновлен. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный сайт оператора.

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Фото: ТАССТАСС

Согласно опубликованной информации, поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час. Возобновление транзита произошло примерно в 22:00 по московскому времени. Ранее в течение дня прокачка отсутствовала полностью.

1 октября оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) заявил, что компания «Газпром» остановила транзит российского газа в Венгрию через Украину. Киев потерял возможность импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса. Эта схема предполагала отбор транзитного газа, который предназначался Будапешту.

Ольга Белькова, директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями «Оператора ГТС Украины», сообщила, что страна нашла замену Венгрии на газовом рынке. По ее словам, Киев намерен переориентировать импорт топлива на точки соединения с Польшей, Румынией и Словакией.

27 сентября Венгрия и «Газпром» заключили новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

Экономика,Компании,
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