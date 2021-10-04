Турция предложила России построить еще две АЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций в ходе встречи в Сочи. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, речь шла об атомных станциях в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря.

Возможное строительство двух АЭС прокомментировали в «Росатоме». Представитель госкорпорации заявил, что они всегда открыты к обсуждению возможностей, которые могут расширить сотрудничество с турецкими партнерами.

Также в пресс-службе компании сообщили, что смогут использовать наработки проекта АЭС «Аккую» в последующих проектах.

Информацию об обсуждении лидерами Турции и России строительства новых атомных станций в Синопе и Игнеаде подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 сентября в Сочи состоялись переговоры глав государств. Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров Путин отметил, что отношения Анкары и Москвы развиваются в хорошую сторону.