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Турция предложила России построить еще две АЭС

Елена Прошина
1 час назад

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций в ходе встречи в Сочи. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Турция предложила России построить еще две АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, речь шла об атомных станциях в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря.

Возможное строительство двух АЭС прокомментировали в «Росатоме». Представитель госкорпорации заявил, что они всегда открыты к обсуждению возможностей, которые могут расширить сотрудничество с турецкими партнерами.

Также в пресс-службе компании сообщили, что смогут использовать наработки проекта АЭС «Аккую» в последующих проектах.

Информацию об обсуждении лидерами Турции и России строительства новых атомных станций в Синопе и Игнеаде подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 сентября в Сочи состоялись переговоры глав государств. Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров Путин отметил, что отношения Анкары и Москвы развиваются в хорошую сторону.

Как пишет издание, площадка возле города Синоп — самый проработанный проект. Предполагалось, что за его реализацию возьмется консорциум во главе с японской Mitsubishi и французской Framatome. Однако стороны не смогли договориться по цене.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,АЭС Аккую,Росатом,Газета "Коммерсантъ",
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