В Киеве призвали вернуться к прямым контрактам с «Газпромом»

Украине следует вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российским «Газпромом» в связи с резким подорожанием газа на европейском рынке. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы должны вернуться к прямым контрактам с российским «Газпромом», так, как это сделала Венгрия, реально защищая свое население от колебаний на европейском рынке», – подчеркнул он.

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В последние месяцы стоимость газа в Европе резко выросла. В начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала примерно 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября стоимость увеличилась больше чем в два раза. 4 октября стоимость газа вновь побила рекорд, достигнув $1200,36 за 1 тысячу кубометров.

Напомним, с 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

В компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.

27 сентября Россия и Венгрия подписали контракт, предполагающий поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в обход территории Украины. Он рассчитан на 15 лет с возможностью внести изменения через 10 лет.

Киев резко отреагировал на подписание договора. Украинские власти заявили о планах обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины по данному вопросу.