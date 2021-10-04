Россия не спасет: Европе предсказали энергетическую катастрофу

Из-за политики перехода на экологически чистые источники энергии Европа может столкнуться с катастрофой уже этой зимой. Об этом сообщает Forbes.
Рекордное повышение стоимости газа в мире может вызвать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что приведет к росту цен на эти ресурсы, считает автор статьи Дэвид Блэкмон. Но для Европы такой вариант является проблематичным в связи с переходом на «зеленую» энергию. Многие страны решили закрыть большую часть угольных и газовых электростанций. Летом это спровоцировало кризис, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу.
Резкий рост спроса стал драйвером скачка цен на газ. Россия, в свою очередь, приняла решение ограничить экспорт, что еще больше отразилось на его стоимости.
Что касается угля, то, как пояснила аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, только у России есть достаточные запасы для продажи в ЕС.
«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — подчеркнула она.
Кризис в Европе может перерасти в глобальный, отметил Блэкмон. По его словам, при текущем раскладе событий на решение проблем понадобятся те же десять лет, которые ушли на переход к экологически чистым источникам энергии.
«Это не то, что можно исправить в одночасье», — заключил автор статьи.
В Европе цена на газ вновь показала стремительный рост и побила исторический рекорд. Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла $1267 за 1 тыс. кубометров. Европейские цены на газ выросли с начала года в четыре раза.