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Миру предрекли глобальный энергетический кризис

Вероника Полынина
43 минуты назад

Нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному глобальному кризису этой зимой, пишет Bloomberg. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Миру предрекли глобальный энергетический кризис
Фото: NATONATO

Сразу после мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие страны столкнулись с нехваткой энергоресурсов. В Великобритании остро ощущается дефицит топлива, из-за которого закрываются автозаправки, а на работающих выстраиваются огромные очереди. Полки магазинов пустеют из-за нехватки водителей.

После того, как Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, произошел резкий рост цен на газ и электричество в Европе, рынок которой и так лихорадило из-за сокращения поставок из России.

Россия не спасет: Европе предсказали энергетическую катастрофу

В Нидерландах из-за скачков цен на электричество закрывается крупнейшая на континенте сеть теплиц, что в ближайшем будущем может сказаться на поставках пищевой продукции.

Правительство Франции во избежание недовольства населения запретило новые повышения регулируемых тарифов на газ и объявило о снижении налогов на электроэнергию.

Тем временем, экстремальная погода привела к уменьшению запасов зерна, а прогнозы аналитиков по объемам производства в большинстве стран остаются неутешительными.

1 октября стоимость тысячи кубометров газа в Европе обновила исторический рекорд, поднявшись до уровня 1200 долларов.

Ранее на прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, а затем и 1100 долларов.

Экономика,InoSMI.Ru,Bloomberg,
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