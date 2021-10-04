Миру предрекли глобальный энергетический кризис

Нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному глобальному кризису этой зимой, пишет Bloomberg. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Фото: NATO NATO

Сразу после мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие страны столкнулись с нехваткой энергоресурсов. В Великобритании остро ощущается дефицит топлива, из-за которого закрываются автозаправки, а на работающих выстраиваются огромные очереди. Полки магазинов пустеют из-за нехватки водителей.

После того, как Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, произошел резкий рост цен на газ и электричество в Европе, рынок которой и так лихорадило из-за сокращения поставок из России.

В Нидерландах из-за скачков цен на электричество закрывается крупнейшая на континенте сеть теплиц, что в ближайшем будущем может сказаться на поставках пищевой продукции.

Правительство Франции во избежание недовольства населения запретило новые повышения регулируемых тарифов на газ и объявило о снижении налогов на электроэнергию.

Тем временем, экстремальная погода привела к уменьшению запасов зерна, а прогнозы аналитиков по объемам производства в большинстве стран остаются неутешительными.

1 октября стоимость тысячи кубометров газа в Европе обновила исторический рекорд, поднявшись до уровня 1200 долларов.