Москва отказала Вашингтону на просьбу по нефти

Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд.

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«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА Новости текст статьи.

По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.

Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.