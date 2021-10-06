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Стало известно об отказе России на просьбу США по нефти

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
10 минут назад

Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд.

Москва отказала Вашингтону на просьбу по нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА Новости текст статьи.

По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.

Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.

Напомним, в конце августа нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.

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Экономика,Цена на нефть,ОПЕК,РИА Новости,
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