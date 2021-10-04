Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в том, что они играют в «русскую рулетку», отказываясь голосовать за поднятие потолка госдолга, из-за чего может пошатнуться статус доллара как мировой резервной валюты, пишет РИА Новости.

Как пишет издание, Байден, выступая в Белом доме, призвал конгрессменов поднять потолок госдолга.

"Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя", - приводит издание слова Байдена.

Он пояснил, что говорит о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах.

По его словам, если не предпринять никаких действий, пошатнется статус доллара как мировой резервной валюты, кредитный рейтинг США снизится, также вырастут проценты по госдолгу.

Он считает "безответственной" политику республиканцев, которые по-прежнему отказываются голосовать за поднятие потолка долга. Как утверждает Байден, это грозит всему процессу парламентской обструкцией. Президент США призвал республиканцев "отойти с дороги" и не блокировать решение.

"Игра в подобные игры подобна "русской рулетке", - заявил Байден.

Ранее ТАСС сообщал, что Конгресс США до 31 июля заморозил лимит госдолга. Законодатели не успели поднять лимит до этого момента, и с 1 августа уровень задолженности достиг установленного законом максимума. Министр финансов США Джаннет Йеллен неоднократно информировала Конгресс о возможности дефолта.

В свою очередь республиканцы согласились поддержать увеличение лимита госдолга в том случае, если президент США Джо Байден и демократы будут согласны сократить расходы или иными способами сократить размер госдолга.