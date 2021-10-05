В России придумали, как решить газовую проблему Украины

Стало известно о способе решить проблему Украины с газом на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок топлива в обход территории страны, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по энергетике Госдумы России Павла Завального.

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По его словам, украинским властям необходимо напрямую контактировать с Москвой на предмет газовых поставок для удовлетворения собственных экономических потребностей. С этой целью, как считает парламентарий, для транспортировки газа нужно было создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые требуются.

Завальный напомнил, что Украина самостоятельно добывает около 20 миллиардов кубических метров газа, которого хватает для обеспечения социальной сферы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства.

Нехватку газа Киев добирает на европейских биржевых площадках, при этом топливо не пересекает западную границу страны, его берут напрямую из транзитного потока, а оформляют как приобретенный в Европе, сообщил глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, Украине предстоит найти альтернативные варианты. Вероятно, это будет реверс из Польши, Румынии или Словакии.