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В России знают, как решить газовую проблему Украины

Елена Прошина
59 минут назад

Стало известно о способе решить проблему Украины с газом на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок топлива в обход территории страны, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по энергетике Госдумы России Павла Завального.

В России придумали, как решить газовую проблему Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, украинским властям необходимо напрямую контактировать с Москвой на предмет газовых поставок для удовлетворения собственных экономических потребностей. С этой целью, как считает парламентарий, для транспортировки газа нужно было создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые требуются.

Завальный напомнил, что Украина самостоятельно добывает около 20 миллиардов кубических метров газа, которого хватает для обеспечения социальной сферы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства.

Нехватку газа Киев добирает на европейских биржевых площадках, при этом топливо не пересекает западную границу страны, его берут напрямую из транзитного потока, а оформляют как приобретенный в Европе, сообщил глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, Украине предстоит найти альтернативные варианты. Вероятно, это будет реверс из Польши, Румынии или Словакии.

Ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «Нафтогаз» продает украинцам газ в восемь раз дороже себестоимости при добыче, что является «скандалом огромного масштаба».

Экономика,Сергей Правосудов,Юлия Тимошенко,Нафтогаз,газета "Известия",
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