Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.65
Войти в почту

Прогноз Saxo Bank: ЦБ посылает рынку сильный сигнал

Лера Букина
49 минут назад

В прогнозе датского Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года говорится, что Банк России подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку до 7,25%, в перспективе ставки могут повысить еще не раз. Об этом пишет «Прайм».

Прогноз Saxo Bank: ЦБ посылает рынку сильный сигнал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы полагаем, что ЦБ РФ подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,25%. По крайней мере, еще одно повышение на 25 базисных пунктов вероятно на заседании по вопросам политики 17 декабря», — считает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он счел действия ЦБ РФ правильными, так как регулятор опередил инфляцию повышением ставок.

«Мы считаем, что в перспективе ставки могут быть повышены еще не единожды. 6 октября следующая публикация ежемесячных данных по инфляции подтолкнет регулятор к повышению ставки на заседании 22 октября», — указал он.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в сентябре, регулятор повышает ставку для снижения инфляции, от ее сокращения выигрывают практически все категории населения. Также, по ее словам, рост ставки поддержит и привлекательность депозитов.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6,75%. Повышение стало уже пятым с марта, а в самом Банке России считают, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста».

Последнее крупное повышение ключевой ставки было в конце июля – тогда ЦБ поднял показатель сразу на 1 п.п.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Saxo Bank,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители