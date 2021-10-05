Прогноз Saxo Bank: ЦБ посылает рынку сильный сигнал

В прогнозе датского Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года говорится, что Банк России подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку до 7,25%, в перспективе ставки могут повысить еще не раз. Об этом пишет «Прайм».

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«Мы полагаем, что ЦБ РФ подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,25%. По крайней мере, еще одно повышение на 25 базисных пунктов вероятно на заседании по вопросам политики 17 декабря», — считает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он счел действия ЦБ РФ правильными, так как регулятор опередил инфляцию повышением ставок.

«Мы считаем, что в перспективе ставки могут быть повышены еще не единожды. 6 октября следующая публикация ежемесячных данных по инфляции подтолкнет регулятор к повышению ставки на заседании 22 октября», — указал он.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в сентябре, регулятор повышает ставку для снижения инфляции, от ее сокращения выигрывают практически все категории населения. Также, по ее словам, рост ставки поддержит и привлекательность депозитов.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6,75%. Повышение стало уже пятым с марта, а в самом Банке России считают, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста».