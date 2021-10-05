«Начнется драка»: миру грозит полномасштабный кризис

Рост цен на энергоресурсы и проблемы с поставками многих товаров приведут к глобальному кризису этой зимой. Об этом пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

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Он отмечает, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для всего мира: везде наблюдаются сложности с поставками большинства товаров. Вместе с тем некоторые страны столкнулись с другими проблемами. Например, Великобритания испытывает острый дефицит топлива.

«Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты», — пишет Уинфри.

Он считает, что этой зимой температурный режим в Северном полушарии отразится на разных рынках. Если реализуются наиболее негативные прогнозы, нехватка энергоресурсов спровоцирует полномасштабный кризис. Из-за этого начнется «драка» за ресурсы, уверен журналист.

Он отметил, что Китай поручил обеспечить поставки угля сверх квот, что стало драйвером рекордного роста цен на газ и электричество в Европе. Это способствовало закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, из-за этого могут начаться проблемы с поставками пищевой продукции.

Во Франции теперь запрещено повышать регулируемые тарифы на газ, также там сократили налоги на электроэнергию. Запасы пшеницы сокращаются повсеместно, при этом прогнозы по производству зерна лишь ухудшаются.

Прошлая зима была тяжелой из-за пандемии, но и в этом году вряд ли стоит ждать улучшений, заключил Уинфри.