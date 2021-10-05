СберЛогистика и OR Group будут развивать сеть постаматов

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Постаматы будут работать в более 100 торговых точках в городах Центральной части России, Сибири и Дальнего Востока

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OR Group и логистическая компания СберЛогистика заключили партнерское соглашение, в рамках которого в торговых точках Группы будут размещены постаматы СберЛогистики для получения онлайн-заказов.

Постаматы будут работать в более 100 торговых точках в городах Центральной части России, Сибири и Дальнего Востока, среди которых Архангельск, Владивосток, Волгоград, Иркутск, Казань, Набережные Челны, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Чебоксары и Чита.

«Мы рады партнерству с таким крупным игроком, как OR GROUP. Собственная сеть СберЛогистики состоит из пунктов выдачи заказов и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера по всей России. В первую очередь такое местоположение — это доступность, прозрачность и удобство получения посылок. Сейчас общее количество собственных точек превышает 13 тысяч. При этом мы также развиваем партнерскую сеть и наращиваем свои мощности вне офисов банка. Такое инфраструктурное изменение расширит возможности для клиентов в получении посылок и заказов из интернет-магазинов. Сотрудничество с OR GROUP — большой шаг к развитию сети в других общественных локациях», — комментирует Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика.

«Пандемия COVID-19 дала толчок к развитию e-commerce, и это заметно по востребованности услуги самовывоза из наших пунктов выдачи заказов, расположенных в магазинах. Так, за первые 8 месяцев 2021 года наши сервисные точки выдали более 1,6 млн посылок. Часть онлайн-заказов доставляет наш партнер СберЛогистика. С сентября 2021 года мы продолжим сотрудничество с логистической компанией в новом формате — в наших магазинах появятся постаматы. Стоит отметить, что проект по открытию постаматов уже доказал свою эффективность при работе с другими партнерами, поэтому Группа планирует сконцентрироваться на его развитии. Установка новых устройств позволит увеличить количество выдаваемых нами отправлений, а также привлечь дополнительный трафик в торговые точки. Если раньше покупатель получал заказ из интернет-магазина с помощью продавца-консультанта, то теперь клиенты, оформившие покупку онлайн, могут без очереди забрать ее в удобное время из постамата», — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг OR GROUP.

OR Group начала реализовывать проект партнерских пунктов выдачи заказов в ноябре 2018 года. На текущий момент Группа открыла практически 3500 ПВЗ и работает с 16 партнерами, среди которых Wildberries, PickPoint, DPD, «Цайняо» и другие. В августе 2021 года компания также начала сотрудничать с маркетплейсом OZON по открытию постаматов.