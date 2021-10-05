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Оператор «Северного потока — 2» подал апелляцию на решение суда Германии

Газета.Ru
56 минут назад

Компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза, сообщает ТАСС.

«Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», — рассказали в пресс-службе компании.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.

Ранее в бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку — 2».

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Экономика,Видео,Газпром,Бундестаг,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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