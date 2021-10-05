Saxo Bank: Европу ждет мрачная пора без «Северного потока-2»

«Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов (как в США, так и особенно в Европе) значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы», – отметил он.