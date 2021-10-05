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Saxo Bank: Европу ждет мрачная пора без «Северного потока-2»

Лера Букина
56 минут назад

Запуск «Северного потока-2» в IV квартале 2021 года может повлечь за собой снижение стоимости природного газа до исторических уровней, говорится в прогнозе датского Saxo Bank. Об этом сообщает РИА Новости.

Saxo Bank: Европу ждет мрачная пора без «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

4 октября, Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», заявил о начале заполнения газом первой нитки газопровода.

Европейских потребителей и энергоемкие отрасли ждут существенные затраты, если не наступит мягкая зима или не произойдет увеличения потоков газа, например, от России через трубопровод «Северный поток-2», предупредил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

«Европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», – приводит РИА Новости его слова.

По мнению Хансена, резкое повышение цен на газ и электроэнергию обусловлено неудовлетворением спроса со стороны производителей.

«Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов (как в США, так и особенно в Европе) значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Европе цена на газ вновь побила исторический рекорд, достигнув $1360 за 1 тысячу кубометров.

Экономика,Saxo Bank,РИА Новости,
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