От 5 до 20 процентов: какие продукты подорожают до конца года

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова считает, что большинство продуктов в России подорожает до конца 2021 года: по ее мнению в лучшем случае рост цен составит пять процентов, в худшем - 15 - 20 процентов. Об этом рассказал «Собеседник».

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Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Кроме того, эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.

Долгова отметила, что аналитики, в частности, прогнозируют нехватку собственного урожая картофеля.

«Импорт - это всегда более дорогая продукция, в цену которой заложены и затраты на доставку, и таможенные платежи. Кроме того, при пересчете из валюты в рубли конечная цена будет зависеть от курса национальной валюты», - объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что в случае подорожания сахара розничные цены, скорее всего, снова будут сдерживаться государством. Однако стоимость товаров, для производства которых используется сахар, может вырасти - это касается кондитерских изделия и многих других видов продукции.

По мнению Долговой, если рост цен на социально значимые продукты превысит десять процентов, в ситуацию вмешается государство. Регулировать могут цены на говядину, свинину, баранину, рыбу, сливочное масло, молоко, соль, муку, чай, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и подсолнечное масло.

Долгова допустила, что до конца года подешевеют яблоки и икра - сейчас этой продукции на рынке очень много.