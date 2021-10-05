Зеленский ввел санкции против российских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о вводе санкций в отношении ряда российских предприятий и граждан. Соответствующий указ размещен на сайте президентского офиса.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в тексте указа.

Согласно документу, санкции вводятся против Амурского судостроительного завода и Казанского порохового завода, а также против завода судовой светотехники «Маяк», расположенного в Севастополе.

Кроме того, Киев ввел санкции в отношении 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев, 54 членов комиссий Крыма, семи сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи. Всего в списке 95 человек.