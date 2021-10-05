«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх

Российская экономика еще не вышла из «темного леса», экономическая ситуация остается нестабильной. Такая оценка содержится в макроэкономическом прогнозе от Saxo Bаnk. В ближайшие месяцы продолжится рост цен, считают в банке, а рост ВВП страны начнет замедляться. Российские эксперты не во всем согласны с датскими коллегами, хотя радужных перспектив тоже не отмечают.

Поводов для мрачных прогнозов в российской экономике несколько, считают аналитики Saxo Bаnk. Во-первых, продолжится рост цен. Еще в июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times заявила, что растущее в России инфляционное давление, скорее всего, будет долгосрочным. По данным на сентябрь, индекс потребительских цен в России вырос до 7,26% в годовом исчислении, что выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 5,7-6,2%.

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"Рост цен носит масштабный характер. Выросла, а в некоторых случаях довольно резко, стоимость продуктов питания, одежды, бытовой техники и экскурсионных билетов. Это указывает на сохранение инфляционного давления", - указывают аналитики Saxo Bаnk.

Частично такой рост связан с возобновлением работы экономики после локдауна и усиленными социальными выплатами в преддверии парламентских выборов, состоявшихся в сентябре. Но еще больше на это повлияли сбои в поставках товаров и плохая логистика. Наконец, свой вклад в инфляцию в России внесли цены на сырьевые товары и энергоресурсы.

"Мы не думаем, что в ближайшее время "узкие места" исчезнут. Учитывая, что большая часть мира все еще борется с пандемией, а эффективность вакцин снижается через 4-5 месяцев, вполне вероятно, что экономические сбои, вызванные пандемией, будут сохраняться дольше, чем многие ожидают", - говорят аналитики банка.

По их оценке, для России это будет означать, что пик инфляции еще впереди.

"В ближайшие месяцы инфляция может оставаться вблизи отметки в 8%, а затем немного снизиться", - прогнозирует глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

В Минфине также заявили, что показатели инфляции сейчас близки к пиковым значениям, однако, как сказал замглавы Минфина Владимир Колычев, в конце года инфляция "будет ниже, чем пик".

Еще один негативный фактор, мешающий восстановлению российский экономики - прогресс вакцинации.

"На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это меньше, чем в большинстве соседних стран (35,1% – в Казахстане, 66% - в Монголии и 62,1% - в Финляндии)", - уточняют в Saxo Bаnk.

Дно для индекса социальных настроений

Третий повод для негативной картины будущего – "внутренний спрос будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики". Это скажется на макроэкономических данных уже в ближайшее время, начиная с четвертого квартала. Эксперты предполагают, что увеличение правительством расходов на социалку, а также масштабные госинвестиции в инфраструктуру, запланированные на ближайшее время, могут переломить текущую ситуацию. Но сделать это будет нелегко.

На этом фоне аналитики банка указывают на снижающийся индекс социальных настроений, характеризующий ожидания положительных результатов в отношении социальных и экологических проблем. Этот индекс вернулся к уровням, которых не было со времен рецессии 2008-2009 годов.

"Социальный оптимизм находится на исторически самом низком уровне – всего 29%", - отмечают эксперты Saxo Bаnk.

Итоговый прогноз такой: "Россия находится в опасной близости от стагфляции (рост цен и замедление экономики). Риск реален".

Между тем в Минэкономразвития рисков стагфляции не ожидают. При этом прогнозируется рост ВВП в текущем году на уровне 4,2%, а в 2022-м — понижение до 3%. Прогноз по инфляции по итогам 2021 года был повышен до 5,8% вместо 5%, ожидавшихся ранее. До 2024 года на протяжении трех лет ожидается инфляция на уровне 4%.

Чего бояться, если баррель дорожает

Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", лишь отчасти разделяют опасения датских коллег.

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале экономический рост будет продолжен. Экономика России в числе первых вернулась на допандемический уровень уже в середине этого года. А, например, ВВП еврозоны, как ожидается, вернется к значениям 2019 года только в конце этого года", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, ВВП РФ в этом году вырастет на 4%, а в следующем году - на 2,5%.

"Так что, мы не можем согласиться с коллегами из Saxo Bаnk", - говорит Васильев и добавляет, что примером последней стагфляции в российской истории был период 2015-2016 годов.

Тогда была двузначная инфляция, сокращение ВВП и рост безработицы. Это произошло в результате резкого падения цен на нефть, обесценения рубля и антироссийских санкций. Что касается роста цен, то он обусловлен временными факторами из-за пандемии COVID-19.

"Предложение многих товаров и услуг не успело подстроиться под повышенный спрос, а сбои в цепочках поставок и рост цен на сырье привели к глобальному всплеску инфляции. Ожидаем, что в следующем году эти нарушения будут преодолены по мере взятия ситуации с пандемией под контроль" , - говорит эксперт.

"Сейчас цены на нефть, газ и другое сырье находится на многолетних пиках, курс рубля стабилен, а безработица находится вблизи рекордных минимумов", - заключает Васильев из Совкомбанка.

Стагфляция уже стартовала

Угроза стагфляции явно обозначилась уже в третьем квартале этого года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Распространение дельта-штамма и меры по его ограничению вызвали замедление роста экономической активности в США, Китае и России. Наиболее заметно это происходит в азиатских странах, где на фоне политики нулевой толерантности к случаям ковида вводились наиболее жесткие локдауны, приостанавливалась работа производственных предприятий и временно закрывался один из крупнейших китайских портов", - говорит Беленькая.

Трудности в логистике, рост мировых цен на сырье и кратный рост стоимости морских контейнерных перевозок, по ее словам, влияют на цены.

"Инфляция как в развитых, так и развивающихся экономиках находится на многолетних максимумах, и главы мировых центробанков признают, что она может оказаться более устойчивой, чем представлялось раньше", - соглашается с прогнозом Saxo Bаnk Беленькая.

По ее словам, Россия, как экспортер сырья, с одной стороны, является бенефициаром роста мировых цен на него. Однако быстрая фаза восстановительного роста российской экономики, поддержанная социальными выплатами и отложенным спросом, завершилась. В будущем действительно стоит ожидать охлаждения потребительского спроса на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ, поясняет Беленькая из "Финама".