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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину

Деловая газета "Взгляд"иещё 18
1 час назад

Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.

Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.

Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.

«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.

По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

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Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.

Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.

В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.

Экономика,Видео,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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