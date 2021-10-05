Молдавия построила газопровод в обход Украины

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии, вице-премьер Андрей Спыну объявил об окончании строительства газопровода «Яссы - Унгены - Кишинев» из Румынии в Молдавию, пишет «Украина.ру».

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«После нескольких лет труда, бюрократии, процессов труба "Яссы - Кишинев" предоставляет нам доступ на европейский энергетический рынок, я говорил с румынскими чиновниками о возможности поставок газа», - заявил министр.

Планируется, что по новой магистрали общей протяженностью 120 километров Молдавия сможет ежегодно получать из Румынии 1,5 млрд кубометров газа.

По оценке специалистов, газопровод сможет заработать не ранее 2022 года, поскольку для его полноценной работы Румыния на своей стороне должна достроить и запустить в эксплуатацию ветку «Онешть - Гэрэешть - Лецкань» и построить две компрессорных станции.

В настоящий момент, по словам Андрея Спыну, Молдавия не видит альтернатив российскому газу. В интервью местному телеканалу PRO TV вице-премьер заявил, что Кишинев ведет переговоры с Румынией о поставках газа, но ожидает, что цена будет выше, чем на российское топливо – около 1000 долларов за тысячу кубометров.