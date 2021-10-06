ЦБ с высокой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2021 год

"Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", - отметил он.