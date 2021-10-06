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ЦБ с высокой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2021 год

ТАСС
1 час назад

Банк России назвал высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

ЦБ с высокой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2021 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", - отметил он.

Экономика,Кирилл Тремасов,Центральный банк России,газета "Известия",
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