Евпропу растревожил резкий скачок цен на газ

Пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров экономики и финансов, опубликованное на сайте министерства экономики Франции.

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Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Министры, подписавшие документ, полагают, что в нынешних реалиях европейского рынка электроэнергии необходимо провести реформу для улучшения взаимосвязи между стоимостью электричества и его конечной ценой для потребителя. Также авторы инициативы считают нужным связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы.