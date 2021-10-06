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В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Елена Прошина
20 минут назад

Пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров экономики и финансов, опубликованное на сайте министерства экономики Франции.

Евпропу растревожил резкий скачок цен на газ
Фото: ТАССТАСС

Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Министры, подписавшие документ, полагают, что в нынешних реалиях европейского рынка электроэнергии необходимо провести реформу для улучшения взаимосвязи между стоимостью электричества и его конечной ценой для потребителя. Также авторы инициативы считают нужным связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы.

В Европе цены на газ устойчиво растут с начала года. Стоимость фьючерсов резко подскочила в последние недели. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов. Как считают эксперты, это связано с низким уровнем заполненности газовых хранилищ и ограниченным предложением со стороны основных поставщиков.

Экономика,ЕС,РИА Новости,
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