Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики РФ

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

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В документе отмечается, что в экономике РФ может произойти более раннее восстановление внутреннего спроса и повышение цен на энергоносители. Кроме того улучшенный прогноз отмечает дополнительную фискальную поддержку, пусть и незначительную, подчеркнули во Всемирной Банке.

В это же время прогноз по росту экономики России на следующий год снизил показатели с 3,2% до 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%.

Авторы доклада объяснили, что их решение обусловлено будущим снижением цен на промышленное сырье и стабилизацией спроса. Также в организации полагают, что власти России вернутся к бюджетному правилу в связи с постепенным ослаблением ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+.

Во Всемирном банке подчеркнули, что на перспективы роста экономики России влияет эскалация геополитической напряженности, включая недостаточные показатели вакцинации, новые санкции США и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких уровней.