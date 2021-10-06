Эксперты сообщили о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

Индекс продовольствия в мире за год вырос на 27%, такой рост стал рекордным за последние 40 лет. Об этом URA.RU заявил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

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По его словам, такой резкий рост индекса продовольствия наблюдался в последний раз в 70-е годы.

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«Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», - подчеркнул Иван Федяков.

При этом аналитик обратил внимание на то, что цены взаимосвязаны и нельзя выделить какой-то один вид продукции.

«Растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения», - уверен он.

В свою очередь зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что в этом году даже сезонное падение цен на товары не так ярко выражено, как раньше.

«На данный момент мы наблюдаем снижение цен на оптовом рынке овощей, что традиционно характерно для осеннего периода. К примеру, цены на репчатый лук начали постепенно снижаться. В первую очередь этому способствует ослабление торговой активности на рынке», - заметил он.

В ООН ранее заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По данным организации, число нуждающихся в продовольствии в мире превысило 800 млн человек. В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.