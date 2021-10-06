В «Газпроме» предрекли кризис из-за рекордных цен на газ

Резкий скачок цен на газ в Европе может стать причиной серьезного кризиса в газовой отрасли, так как уже отмечается деградация спроса. Об этом предупредил глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, сообщает РБК.

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Цены на газ в Европе стремительно растут последние несколько недель. Во вторник, 5 октября, стоимость газа преодолела новую планку в $1450 за тысячу кубометров, что выше расчетной цены предыдущего дня более чем на 25%.

По словам Комлева, цены на газ выросли в 30 раз по сравнению с маем 2020 года и сейчас «не отражают ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе»

«По таким ценам газ покупать интереса больше нет, это отражается в том числе на наших поставках. <...> [В итоге] мы сталкиваемся с ситуацией деградации спроса: отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе, например, завод по производству удобрений. Разорились поставщики природного газа [для] конечных потребителей», — пояснил Комлев.

Он подчеркнул, что в резком росте цен «нет ничего хорошего» и он способен привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Так, за последние семь месяцев прекратился рост спроса на газ в электроэнергетике, а за последнюю неделю, наоборот, вырос спрос на уголь.

«В этом и следующем году рынок ребалансируется за счет того, что потребление будет снижаться», — предупредил он.

Сам рост стоимости газа Комлев связал с ростом спроса на кондиционирование и отопление и необходимостью заполнять подземные газовые хранилища. Кроме того, произошло падение добычи газа в самой Европе – на 11 млрд кубометров за первое полугодие 2021 года. Также на европейский рынок негативно повлиял рост цен на газ в Азии. Из-за спроса на СПГ там в Европу не дошло еще 14 млрд кубометров.