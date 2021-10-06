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Польша обвинила Россию в росте цен на газ в Европе

Газета.Ru
1 час назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что цены на энергию в Европе растут из-за «закручивания вентиля» Россией, сообщает ТАСС.

Польша обвинила Россию в росте цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Цены на энергию формируются по большей части искусственным способом за счет закручивания вентиля, можно сказать, Россией, «Газпромом», — сказал политик, называя «Газпром» «инструментом энергетической политики российского государства».

Премьер также заявил, что энергетическая политика и цены на энергию будут детально обсуждаться на ближайших саммитах ЕС. Кроме того, Польша, согласно его словам, предложит «широкие решения» в рамках дискуссии в Евросовете, которая состоится через две недели. Он отметил, что предложения будут призваны защитить «конкурентоспособность польской и европейской промышленности».

"Это спекуляции": Что происходит с ценами на газ

Польская сторона неоднократно утверждала, что российский газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу для энергетической безопасности Европы. При этом в сентябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам российского газа.

В Кремле в ответ на подобные заявления напомнили, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства по существующим контрактам и готова обсуждать новые долгосрочные соглашения на поставку газа, что подтверждала неоднократно. Кроме того, как пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Газпром» в этом году максимально близок к рекордным объемам поставок газа в Европу.

Экономика,Петр Наимский,Дмитрий Песков,Европейский совет,Газпром,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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