Польша обвинила Россию в росте цен на газ в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что цены на энергию в Европе растут из-за «закручивания вентиля» Россией, сообщает ТАСС.

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«Цены на энергию формируются по большей части искусственным способом за счет закручивания вентиля, можно сказать, Россией, «Газпромом», — сказал политик, называя «Газпром» «инструментом энергетической политики российского государства».

Премьер также заявил, что энергетическая политика и цены на энергию будут детально обсуждаться на ближайших саммитах ЕС. Кроме того, Польша, согласно его словам, предложит «широкие решения» в рамках дискуссии в Евросовете, которая состоится через две недели. Он отметил, что предложения будут призваны защитить «конкурентоспособность польской и европейской промышленности».

Польская сторона неоднократно утверждала, что российский газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу для энергетической безопасности Европы. При этом в сентябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам российского газа.