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«Непрофессионалы»: Кремль ответил на обвинения ЕС в газовом кризисе

Лера Букина
40 минут назад

Рост стоимости газа в Европе обусловлен целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут обвинять в этом Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Непрофессионалы»: Кремль ответил на обвинения ЕС в газовом кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять – самым тщательным образом, последовательно – все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», – цитирует Пескова агентство.

Он связал ситуацию в Европе с восстановлением экономики после пандемии, увеличением потребления энергоресурсов и незаполненностью газовых хранилищ. Еще одной причиной кризиса, по словам Пескова, стало значительное снижение ветрогенерации в Европе.

«Это тоже связано просто с климатическими изменениями – там штили, и мало вырабатывается [энергии] ветрогенерацией», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он указал и на другие факторы, которые «просто соединились воедино». В частности, на спотовый рынок поступает меньше газа, отметил Песков.

Цены на газ в Европе 6 октября обновили исторический максимум, превысив $1900 за 1 тысячу кубометров. Затем цена фьючерсов упала до $1679.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам в Европу.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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