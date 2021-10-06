В Еврокомиссии дали неутешительный прогноз по ценам на газ

Существует большая вероятность того, что цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года. Такой прогноз дала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе пленарной сессии заседания Европарламента. Об этом пишут «Ведомости».
Вместе с тем Еврокомиссия уже до конца года намерена внести предложения по реформе газового рынка во избежание подобных ценовых скачков.
Сложившаяся ситуация вынуждает повысить готовность и устойчивость Европы к росту цен, который ослабляет экономику сообщества, отражается на благосостоянии граждан и приводит к ослаблению конкуренции и усилению инфляции, подчеркнула Симсон.
Она призвала создать «ликвидные рынки газа» и параллельно развивать возобновляемую энергетику.
«До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения», — заявила она.
Ранее сообщалось, что пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.
Стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, превысив $1900 за 1 тысячу кубометров. Позже цена упала сразу более чем на $200, до $1679 за 1 тысячу кубометров.