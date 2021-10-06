Путин указал на ошибки стран ЕС на энергорынке

В настоящее время наблюдаются успешное восстановление мировой экономики после прошлогоднего кризиса и рост спроса на энергоносители, что провоцирует повышение цен. Однако к резкому скачку цен на европейском энергорынке привели также резкие необдуманные действия и ошибки властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики.

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Президент России подчеркнул, что глобальный энергетический рынок не терпит суеты.

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести – и, судя по сегодняшней ситуации на рынке – уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента РФ, холодная зима в ряде европейских государств привела к уменьшению запасов природного газа в их подземных хранилищах. Другим фактором стало сокращение выработки ветряной энергии из-за жаркой и безветренной погоды летом.

Путин отметил, что прошлый состав Еврокомиссии был нацелен на сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом. Он назвал данную политику ошибочной, так как она не учитывает специфики газового рынка в связи с большим числом факторов неопределенности.

«И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу», — отметил Путин.

В заключение он подчеркнул, что Россия всегда была и продолжает быть надежным поставщиком газа как в Азию, так и в Европу и в полном объеме выполняет все свои обязательства.