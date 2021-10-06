Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.48
Войти в почту

«Суета и шараханье»: Путин объяснил резкий рост цен на газ в Европе

Елена Прошина
43 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин считает, что к росту цен на газ в Европе привели «резкие необдуманные действия» и ошибки властей Евросоюза, пишет РБК.

«Суета и шараханье»: Путин объяснил резкий рост цен на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики, мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — цитирует Путина издание.

Президент также считает ошибкой решение Еврокомиссии о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа в пользу биржевой торговли топливом. Он пояснил, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики рынка газа ввиду большого количества факторов неопределенности. Путин напомнил, что цена на газ побила все исторические рекорды и в среду приблизилась к $2000 за тысячу кубометров, что более чем в 10 раз больше средней цены прошлого года.

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители