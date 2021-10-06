«Суета и шараханье»: Путин объяснил резкий рост цен на газ в Европе

Президент РФ Владимир Путин считает, что к росту цен на газ в Европе привели «резкие необдуманные действия» и ошибки властей Евросоюза, пишет РБК.

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Как заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики, мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — цитирует Путина издание.