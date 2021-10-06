«Суета и шараханье»: Путин объяснил резкий рост цен на газ в Европе

Президент РФ Владимир Путин считает, что к росту цен на газ в Европе привели «резкие необдуманные действия» и ошибки властей Евросоюза, пишет РБК.
Как заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики, мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.
«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — цитирует Путина издание.
Президент также считает ошибкой решение Еврокомиссии о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа в пользу биржевой торговли топливом. Он пояснил, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики рынка газа ввиду большого количества факторов неопределенности. Путин напомнил, что цена на газ побила все исторические рекорды и в среду приблизилась к $2000 за тысячу кубометров, что более чем в 10 раз больше средней цены прошлого года.