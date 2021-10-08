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Британцы придумали способ получить российский газ. «На колени перед Путиным»

Ura.Ruиещё 3
1 час назад

Британцы раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса. Они предложили свой способ решить проблему с топливом.

«На колени перед Путиным». Британцы нашли способ получить газ
Фото: URA.RUURA.RU

Британская газета Express опубликовала статью, в которой рассказывалось о кризисе в Европе, вызванном высокими ценами на газ, а также о попытках председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен его преодолеть, передает РИА «Новости». Однако читатели в комментариях негативно высказались о работе органа.

«Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил», — заявил Backagain.

Британцы предложили свои варианты выхода из трудной ситуации.

«Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте «Северный поток — 2», — заявил пользователь под ником Linguist.

Другой читатель придумал оригинальное решение проблем с поставками газа в Европу.

«Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным», — заявил пользователь FoxyStar.

Ранее в Европе цены на газ достигли нового исторического максимума, превысив показатель в 1600 долларов. На фоне подорожания топлива, часть европейский промышленных компаний закрывается. Экс-глава Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Россия сможет «запугивать всех, начиная с Украины». По его словам, ситуация с поставкой газа РФ в Европу напоминает «издевательство» над Евросоюзом.

Экономика,Консервативная партия,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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