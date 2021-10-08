«На колени перед Путиным». Британцы нашли способ получить газ

Британцы раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса. Они предложили свой способ решить проблему с топливом.
Британская газета Express опубликовала статью, в которой рассказывалось о кризисе в Европе, вызванном высокими ценами на газ, а также о попытках председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен его преодолеть, передает РИА «Новости». Однако читатели в комментариях негативно высказались о работе органа.
«Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил», — заявил Backagain.
Британцы предложили свои варианты выхода из трудной ситуации.
«Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте «Северный поток — 2», — заявил пользователь под ником Linguist.
Другой читатель придумал оригинальное решение проблем с поставками газа в Европу.
«Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным», — заявил пользователь FoxyStar.
Ранее в Европе цены на газ достигли нового исторического максимума, превысив показатель в 1600 долларов. На фоне подорожания топлива, часть европейский промышленных компаний закрывается. Экс-глава Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что после запуска «Северного потока — 2» Россия сможет «запугивать всех, начиная с Украины». По его словам, ситуация с поставкой газа РФ в Европу напоминает «издевательство» над Евросоюзом.