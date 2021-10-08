«На колени перед Путиным». Британцы нашли способ получить газ

Британцы раскритиковали действия Еврокомиссии в условиях газового кризиса. Они предложили свой способ решить проблему с топливом.

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Британская газета Express опубликовала статью, в которой рассказывалось о кризисе в Европе, вызванном высокими ценами на газ, а также о попытках председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен его преодолеть, передает РИА «Новости». Однако читатели в комментариях негативно высказались о работе органа.

«Этой Еврокомиссии я бы даже руководство приходским советом не доверил», — заявил Backagain.

Британцы предложили свои варианты выхода из трудной ситуации.

«Ответ на вопрос очень прост: сертифицируйте «Северный поток — 2», — заявил пользователь под ником Linguist.

Другой читатель придумал оригинальное решение проблем с поставками газа в Европу.

«Пусть эта фон дер Ляйен становится на колени перед Путиным», — заявил пользователь FoxyStar.