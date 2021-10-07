Районы Курской области лишат дорог из-за вакцинации

Власти Курской области лишат районы, отстающие по темпам вакцинации от коронавируса, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт .

"Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, по темпам вакцинации от коронавируса отстают 13 из 28 районов. При этом те районы Курской области, которые показывают лучшие темпы вакцинации от коронавируса, в 2022 году получат дополнительные средства из бюджета региона на работы по благоустройству территорий и ремонт дорог. Более 65% вакцинированных к 6 октября насчитывается в четырех районах области, Курчатове, Железногорске.