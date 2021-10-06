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Названа самая страшная вещь для экономики России

Елена Прошина
45 минут назад

Доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака считает, что самой страшной вещью для экономики России является кризис в любом из финансовых центров мира, пишет News.ru.

Названа самая страшная вещь для экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самая страшная вещь для России, которая может случиться, — экономический кризис в любом из финансовых центров мира — Китае, США и Европе. Если любой из этих регионов поразит кризис, то по РФ это ударит очень болезненно», — сказал Кульбака изданию.

По его словам, России выгоден спокойный экономический рост в этих регионах.

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Он также отметил, что реальный дефолт в США отразится на России «дичайшим дефицитом бюджета», потому что российскую продукцию перестанут покупать, снизится объем экспорта и пострадают многие предприятия.

При этом Кульбака назвал гипотетический дефолт в Америке из-за отказа властей увеличить потолок госдолга «старой смешной историей».

Эксперт подчеркнул, что история повторяется в США при каждом президенте. По его мнению, это «риторическая фраза, означающая необходимость договориться» по этому вопросу.

Экономика,РАНХиГС,
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