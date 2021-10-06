Меркель заявила о непричастности России к газовому кризису в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу.
Стенограмму пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы разместили на сайте пресс-службы правительства ФРГ.
«Есть ли заказы, которые Россия не исполняет? Нет. По моей информации Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, в том числе по украинскому трубопроводу. Тут скорей вопрос в другом: достаточно ли заказов на российский газ поступает и может ли мешать этому высокая цена? Необходимо проанализировать данный аспект до октябрьского совета ЕС в Брюсселе, и тогда снова вернутся к нему», — приводятся в стенограмме слова Меркель.
Вопрос об исполнении Россией обязательств среди журналистов на пресс-конференции вызвали заявления о «прекращении закупок дополнительных поставок газа через Украину» с целью давления на страны Европейского союза для скорейшего введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин также затронул эту тему. Он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины и никого не ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.