Меркель заявила о непричастности России к газовому кризису в Европе

«Есть ли заказы, которые Россия не исполняет? Нет. По моей информации Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, в том числе по украинскому трубопроводу. Тут скорей вопрос в другом: достаточно ли заказов на российский газ поступает и может ли мешать этому высокая цена? Необходимо проанализировать данный аспект до октябрьского совета ЕС в Брюсселе, и тогда снова вернутся к нему», — приводятся в стенограмме слова Меркель.