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Эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года

Газета.Ruиещё 3
20 минут назад

Средняя цена за пачку сигарет в 2021 году может подняться до 145 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные аналитиков. Эксперты отметили, что в среднем цена одной пачки уже увеличилась на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По их данным, цены растут из-за повышения акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Эксперты предупредили о повышение цен на сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики добавили, что цены на стики для систем нагревания табака в первом полугодии 2021 года не изменились и остались на уровне 155 рублей за пачку.

"Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года", - считают эксперты.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля поднимут минимальную цену за пачку сигарет до 108 рублей.

Кроме того, из магазинов исчезнут сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти борются с нелегальными товарами. Единая минимальная розничная цена определяется на основе нескольких факторов: минимальная ставка акциза за тысячу штук сигарет и папирос, текущая ставка по НДС и повышающий коэффициент.

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