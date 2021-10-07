Эксперты предупредили о повышение цен на сигареты

Средняя цена за пачку сигарет в 2021 году может подняться до 145 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные аналитиков. Эксперты отметили, что в среднем цена одной пачки уже увеличилась на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По их данным, цены растут из-за повышения акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.