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После заявления Путина снизились мировые цены на газ

Елена Прошина
58 минут назад

После заявления российского президента Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать растущие цены на энергоносители, стоимость газа на мировых рынках пошла вниз, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

Заявление Путина обрушило мировые цены на газ
Фото: ТАССТАСС

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», — пишет газета.

Отмечается, что высокие цены на газ угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию.

На ICE Futures цены фьючерсов на газ в Европе за день растеряли больше 600 долларов, до этого поднявшись до 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров.

6 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак предложил нарастить реализацию газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на топливо в Европе.

Владимир Путин поддержал идею с торгами, подчеркнув, что это надо сделать не через европейский спотовый рынок, а через биржу в Санкт-Петербурге.

Экономика,Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,Правительство РФ,РИА Новости,
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