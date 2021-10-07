Заявление Путина обрушило мировые цены на газ

После заявления российского президента Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать растущие цены на энергоносители, стоимость газа на мировых рынках пошла вниз, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

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«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», — пишет газета.

Отмечается, что высокие цены на газ угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию.

На ICE Futures цены фьючерсов на газ в Европе за день растеряли больше 600 долларов, до этого поднявшись до 1937 долларов за 1 тысячу кубометров. В начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров.

6 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак предложил нарастить реализацию газа на электронной торговой площадке «Газпрома» в качестве одного из способов стабилизации цен на топливо в Европе.