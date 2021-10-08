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Кабмин ФРГ заявил об отсутствии преград для запуска «Северного потока — 2»

News.ruиещё 4
37 минут назад

Правительство ФРГ считает, что газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договорённостей, достигнутых с Вашингтоном. Экстерриториальные санкции, подобные тем, которыми США угрожали проекту, в кабмине отвергают, говорится в ответе правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии», сообщает РИА Новости.

Власти Германии заявили об отсутствии преград для запуска «СП—2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В отчёте отмечается, что запуск газопровода возможен, поскольку возможные дальнейшие санкции со стороны Белого дома были предотвращены при переговорах с правительством США.

В результате было принято совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей, — поясняется в документе.

Необходимость переговоров с США о европейском проекте в правительстве ФРГ объяснили тем, что Берлин является близким партнёром Вашингтона в области внешней политики и безопасности. Переговоры двух стран конфиденциальны и носят «доверительный характер».

Также в кабмине подчеркнули, что верят в продолжение транзита российского газа через Украину и после 2024 года.

Ранее стало известно, что попытки бороться с «Северным потоком — 2» для Европы являются проигрышной позицией, поскольку она делает это себе в ущерб. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Он прокомментировал заявление немецкого регулятора о новых требованиях к газопроводу, подчеркнув, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии проекту.
Экономика,Компании,Александр Рар,ЕС,РИА Новости,
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