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В Германии заявили о поражении Европы в борьбе с «Севпотоком-2»

Елена Прошина
48 минут назад

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление Берлина по российскому проекту «Северный поток-2», сообщает «Вечерняя Москва».

В Германии заявили о поражении Европы в борьбе с «Севпотоком-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в Евросоюзе есть силы, которые требуют от ряда стран, чтобы газопровод начал свою работу. Это позволило бы дополучить дополнительные объемы топлива для ЕС, который в нем нуждается.

Тем временем другие силы в Брюсселе, по словам политолога, «просто на все закрывают глаза», так как не платят за электричество в своих офисах и домах.

«И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — отметил Рар.

Он считает, что Европа делает это себе в ущерб, при этом проигрывая борьбу за российский трубопровод.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что шансы на скорый запуск газопровода «Северный поток-2» малы. По его словам, у российской компании-оператора Nord Stream 2 AG появятся сложности, поскольку в процедуре сертификации проекта будет участвовать нефтегазовая компания PGNiG из Польши.

«Северный поток — 2» состоит двух ниток, длинна каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга до немецкого Грайфсвальда.

Экономика,Юрий Витренко,Александр Рар,Нафтогаз,ЕС,
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