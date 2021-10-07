В Германии заявили о поражении Европы в борьбе с «Севпотоком-2»

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление Берлина по российскому проекту «Северный поток-2», сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в Евросоюзе есть силы, которые требуют от ряда стран, чтобы газопровод начал свою работу. Это позволило бы дополучить дополнительные объемы топлива для ЕС, который в нем нуждается.

Тем временем другие силы в Брюсселе, по словам политолога, «просто на все закрывают глаза», так как не платят за электричество в своих офисах и домах.

«И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — отметил Рар.

Он считает, что Европа делает это себе в ущерб, при этом проигрывая борьбу за российский трубопровод.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что шансы на скорый запуск газопровода «Северный поток-2» малы. По его словам, у российской компании-оператора Nord Stream 2 AG появятся сложности, поскольку в процедуре сертификации проекта будет участвовать нефтегазовая компания PGNiG из Польши.